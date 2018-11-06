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06.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
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В Винницкой епархии УПЦ обнаружили антиправославную позицию

В Винницкой епархии УПЦ открестились от планов митрополита Симеона возглавить создаваемую Константинопольским патриархатом «единую украинскую поместную церковь».

Там также раскритиковали сообщения об этом, которые накануне появились в ряде украинских СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сообщении пресс-службы епархии говорится о том, что почвы для комментариев о возможном выдвижении кандидатуры Симеона нет, а во вменяемом ему сотрудничестве с властью не увидели ничего плохого.

«Митрополиту Симеону упрекают его хорошими отношениями с властями. Но неужели это недостаток? Неужели плохие отношения со светской властью является обязательным показателем духовности? Слава Богу, благодаря владыке Симеону, в Винницкой епархии абсолютно нормальные отношения и с властью, и с обществом, и с представителями других конфессий. И именно позиция, а также активные действия митрополита Симеона в последние четыре года позволили избежать многих конфликтных ситуаций, которые могли превратиться в очаги конфессионального или церковно-общественного противостояния, как это мы видим в отдельных епархиях”, – говорится в сообщении.

При этом утверждается, что владыка Симеон последовательно отстаивает интересы Церкви.

“По нашему мнению, так как действует митрополит Симеон, должны были бы действовать и другие. Одно дело – указывать власти на ее ошибки, а совсем другое – открывать в условиях войны «второй фронт» против избранных народом руководителей, откровенно выражать презрение к ним и пренебрежение к стране, в которой ты живешь, что, к сожалению, можно наблюдать не только у отдельных политиков, но и среди наших православных собратьев», – говорится в заявлении епархии.

Глава Ассоциации православных экспертов, журналист Кирилл Фролов в своем блоге назвал ответ Винницкой епархии антиправославной позицией, направленной на раскол.

«Такая декларация равносильная уходу в новый раскол, ибо его создание – политика тамошних властей. Но прямой декларации ухода в новый раскол и участия в т.н. «объединительном соборе» восставших на Церковь там нет. Как и заявлений послушания Блажннейшему митрополиту Онуфрию. Словом, там «взвешивают». Антиправославная позиция», – считает Фролов.

Напомним, ранее известный украинский политолог Вадим Карасев сообщил, что на должность главы создаваемой Константинополем церкви будет «выбран» лояльный президенту Украины Петру Порошенко винницкий митрополит Симеон.

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