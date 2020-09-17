В винницком «евросеконде» АТОшники храбро «догнали» Путина

17.09.2020, Винница, Тарас Стрельцов

В одном из магазинов евросеконд-хенд Винницы бдительные «воины света» обнаружили футболку с изображением президента РФ Владимира Путина и надписью «Нас не догонят».

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщила украинский «волонтёр» и русофобка Наталья Юсупова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она подчеркнула, что «возмутительный товар» заметили именно боевики ВСУ.

«Город Винница, в магазине секонд-хенд продаются футболки с портретом Путина и надписью: «Нас не догонят». Седьмой год войны, тысячи убитых и раненых, что же вы, подонки, вытворяете! Еще и украиноязычный город! Но наши воины догнали, и нет там более портрета кровавого оккупанта. Вас догонят всех, это вопрос времени», – написала разъяренная Юсупова,

Позже в сети появились видеоролики, на одном из которых видно, как боевики рвут футболку на лоскуты и выбрасывают обрывки в урну, при том, что рисунок с Путиным так и остался невредимым, потому его просто бросили под ноги. При этом отмечается, что администрация магазина евросеконд-хенда «извинилась», пошла на встречу АТОшникам и «сама» отдала вещь «для утилизации».

Кроме того, по словам пользователя соцсети, разместившего другое видео, футболку чуть не приобрели прямо под носом «воинов света».

«Для чего мы это делаем? Перед тем, как мы зашли в магазин, ее в кассу уже нёс подросток в возрасте 13 лет, на вопрос, зачем? – А это весело ги-га)»

Обидно, что такое случается до сих пор, на седьмой год войны, но руководство извинилось и пообещало, что этого больше не будет, мы изъяли это и ликвидировали», – говорится в описании видео.