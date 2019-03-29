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29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Образование, Украина
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В военном лицее ВСУ обьявлены операции “стоп-мажор” и “стоп-кукушка”

В военном лицее ВСу имени Богуна ( бывшем Суворовском училище- Ред) введены три профилактические операции: “стоп-коррупция”, “стоп-мажор” и “стоп-кукушка”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал начальник лицея, генерал-майор Игорь Гордийчук, сообщает пресс-служба вуза.

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“Мы настаиваем, чтобы ребенок сам захотел учиться в нашем лицее, а не по желанию родителей. Есть много детей, которых привозят опекуны, а дети учиться не хотят. Я категорически против насильственного обучения. Бывает, что пытаются нас обмануть, говоря, что ребенок сам хочет учиться. Но у нас введены следующие три профилактические операции: “стоп-коррупция”, “стоп-мажор” и “стоп-кукушка”. Последняя – это когда ребенка нам пытаются подбросить, но уже, к сожалению, поздно, потому что он и курит, и злоупотребляет спиртным. Поэтому относительно девушек тоже есть такие опасения, для этого и существуют психологические тесты”, – сказал Гордийчук.

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