В войне на истощение Россия имеет больше ресурса – украинский политолог

Война на Украине переходит в истощающую фазу. И в этой ситуации неясно, сможет ли Запад дальше помогать Украине, передавая ей оружие и технику.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Кто тут кого истощать будет? Если Запад будет помогать Украине, я понимаю, можно дальше держаться и идти на войну на истощение врага. Но Россия готова к истощению, более того, это их сознательная стратегия в этой войне. Войне на измор. А Запад готов на это истощение? Вот, там какие-то умники говорят, что будет второе-третье контрнаступление. Ребята, а кто даст деньги, и кто даст танки? А если даже захотят, а они есть эти танки? На второе, на третье контрнаступление, чтобы освободить Крым? Они есть, вообще, на западном ВПК или нет? И вообще, они готовы еще одно или два-три контрнаступления для того, чтобы освободить Крым?», – говорит эксперт.

По его словам, новые наступления не готовы на данном этапе.

«У них [у Запада] нет просто достаточного количества. Ставки повышать? Но и Россия готова повышать ставки. Более того, она этого только и ждет, она ищет только повод, казус Белле, чтобы повысить ставки, выйти на применение тактического ядерного оружия. А что, у них оно есть? А живую силу вы просчитали или нет? Второе, третье контрнаступление, рассуждают юноши под 50 лет. Так идите в армию, чего вы размышляете о втором, о третьем контрнаступлении? А вы готовы идти или нет? Значит надо мобилизовать людей. А о людях подумали, готовы ли они на новую волну мобилизации? А посчитали, сколько у России мобрезерв и сколько у нас? У нас каждый месяц – 20 тысяч призывного возраста достигает людей, у них – 100 тысяч. В год – миллион. Можно в конечном счете технику получить, но живую силу сможете подготовить, если даже Запад даст технику?

Поэтому война становится войной на выносливость – какое государство, политическая система, политический режим более вынослив», – заявил Карасев.