В войне с российским газом ЕС развалил свою экономику и обогатил Россию

Елена Острякова.  
17.10.2024 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Отказавшийся от российского трубопроводного газа ЕС теперь покупает СПГ по самым высоким ценам в мире, уничтожая свою промышленность.

Об этом научный сотрудник Института научно-технической политики IDA Анна Микульская заявила на брифинге в Хельсинской комиссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшийся от российского трубопроводного газа ЕС теперь покупает СПГ по самым высоким ценам в...

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«После начала спецоперации на Украине Европа обычно предлагала самую высокую цену. Высокие цены на энергоносители в Европе способствовали повышению энергоэффективности и активному развитию возобновляемых источников энергии. Однако также привели к росту инфляции и снижению промышленной активности и инвестиций. Это касается производства стали, цемента, стекла и удобрений, где использование природного газа трудно сократить», – отметила Микульская.

При этом она признала, что развитие возобновляемой энергетики не позволяет стабилизировать энергосистему и увеличивает зависимость ЕС от Китая, который поставляет редкоземельные металлы для ветровых и солнечных установок.

А СПГ, как оказалось, европейский бизнес покупает вовсе не у США, как планировалось, а у той же России.

«Как ни парадоксально, импорт российского СПГ в Европу растет. Фактически он растет в то время, когда все остальные поставки СПГ сокращаются. Учитывая высокие цены на природный газ, доходы, которые Россия получает от этих продаж, способствуют развитию российской экономики и ее способности вести войну. В недавнем отчете ЕС отмечается, что добыча газа в России увеличилась на 9% за первые 3 квартала 2024 года», – сказала Микульская.

Аналогичная ситуация, по ее словам, и с российской нефтью, которая поступает в Европу как в чистом виде в обход санкций, так и в виде разнообразных смесей.

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