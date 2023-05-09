В войне с русскими США исторически завязаны на нацистов, прошлых и нынешних – американский публицист

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США используют неонацистов для дестабилизации ситуации в мире так же, как использовали исламских радикалов, и такая политика абсолютно безответственная.

Об этом в эфире программы «Большой вопрос» на «Первом севастопольском» заявил публицист, общественный деятель, президент компании «Центр мира и справедливости Маунт Дьябло» Ричард Стерлинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, то что происходит в Украине сегодня, это проблема не только сегодняшнего дня, но и в будущем. И Соединенные Штаты Америки на протяжении своей истории использовали различные инструменты в разных странах. Например, вспомните Аль-Каиду, вспомните Игил, джихад в Афганистане в 1978 году. И США будут использовать любые инструменты, чтобы привести к беспорядку в разных странах, – отметил он. – Точно так же, как США использовали исламских радикалов в прошлом, сегодня они используют идею неонацизма в Украине. Ну и главная цель, конечно, США – это дестабилизировать обстановку в России, возможно со сменой правительства. Поэтому такие инструменты использовались и будут использоваться с целью дестабилизации ситуации в России, вокруг неё».

Стерлинг напомнил, что в начале конгресс США не разрешал «Азову» (нацбат, признанный в РФ экстремистской организацией) поставлять оружие, потому что считал их неонацистским элементом. Но поскольку конфликт поменял закон, и сегодня снова США поставляют оружие в Украину батальону «Азов»

«То, что сегодня делает США, это абсолютная безответственность. Потому что на примере «Аль-Каиды» мы можем видеть, как терроризм распространился по всему миру. То же самое может произойти сегодня, когда неонацистская политика выйдет и станет распространяться дальше за пределами Украины», – уверен обозреватель.

Со своей стороны, юрист, бывший профессор по международным правам в университете Питсбурга, автор многих публикаций и книг по различным международным вопросам Дэниел Ковалик напомнил, что несколько лет назад в журнале «The Nation» вышла статья о неонацистах, которые приезжали специально на Украину в тренировочные лагеря.

«Ведь не секрет, что после окончания Второй мировой войны США сотрудничали с нацистами, и 11 тысяч нацистов были перевезены в США, которые работали позже по ядерной программе. У нас даже есть такое выражение: во время Второй мировой войны США боролись и пытались уничтожить нацистов, но на самом деле США поглотили этих нацистов, то есть они привезли к себе в страну и там уже пустили внутрь себя», – подчеркнул Ковалик.