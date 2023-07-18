В войне с Востоком у нас шансов нет – представитель Венгрии в ООН

Вадим Москаленко.  
18.07.2023 01:36
  (Мск) , Нью-Йорк
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Венгрия, Дзен, ЕС, Закарпатье, Политика, Россия, Украина


Запад подошёл к самой последней грани Третьей мировой войны, и чем дальше, вместо попыток дипломатии, идёт накачка Украины оружием, тем ближе эта бойня, в которой венгры погибать не собираются.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад подошёл к самой последней грани Третьей мировой войны, и чем дальше, вместо попыток...

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«Мы также относимся к числу жертв этой войны, с учётом того, что многочисленное венгерское сообщество, как и украинское общество, все они мобилизованные и сражаются в рядах украинской армии, и многие уже погибли. В качестве представителя соседней страны и народа, который гибнет, я, конечно, призываю к миру, хотя, может быть, это не вписывается в главную линию.

Мы считаем, что условия для того, чтобы начать переговоры и добиться дипломатического решения становятся день ото дня всё хуже. Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше оружия появится в соседнем с нами районе, тем больше людей погибнет», – сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что сейчас самое худшее положение с безопасностью за последние 8 лет.

«Постыдно делают ссылки на ядерный потенциал, и шанс, что вспыхнет Третья мировая война – вероятность больше, чем когда бы то ни было. Мы также видим и долгосрочные последствия. Мир предпринимает огромные шаги, но это ведёт к размежеванию на блоки, и в истории у нас очень плохой опыт в этой связи», – констатировал чиновник.

Он подчеркнул, что исторически сложилось так, что у Запада в данном столкновении шансов нет.

«Исходя из истории, которая может быть неудобна для многих – но каждый раз, когда был конфликт между Востоком и Западом, конечно же, всегда проигрывали мы. Поэтому мы ратуем за цивилизованное сотрудничество между Востоком и Западом, и у нас, может быть, небольшой шанс на это есть в будущем. Потому что это отвечает нашим национальным интересам. Чем больше будет продолжаться эта война, тем меньше будет этот шанс», – предупредил Петер Сийярто.

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