В войне виноват Зеленский и его «слуги» – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
29.04.2024 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


К тому, что на Украине начались боевые действия, страну привело безграмотное руководство президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К тому, что на Украине начались боевые действия, страну привело безграмотное руководство президента Владимира...

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«Это ж надо было так наруководить, чтобы иметь такую геноцидно страшную войну. Ее же можно было предотвратить. Ее не должно было быть, так, как другие предотвратили. Я еще раз говорю – смотрите на Грузию, на Армению, на Пашиняна, на Казахстан, Токаева, на Лукашенко смотрите. Все сумели, даже на Рахмона, Таджикистан, он вообще как возле раскаленной печки находится и ему это удается делать.

Киргизии удается делать, только Украине не удалось. В центре Европы находиться, все было более-менее спокойно, нормально и в такую вляпаться яму. Ну это Зеленский виноват, это «Слуги народа» виноваты», – заявил Соскин.

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