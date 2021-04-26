«В войну такого не было». Украинские фермеры констатировали глобальную катастрофу

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские села сегодня похожи на поля ожесточенных сражений периода войны, но даже и в то время они не выглядели так удручающе.

Об этом на «круглом столе» в Киеве заявил вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктор Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам фермера, агрохолдинги выживают мелких производителей с земли, а старую инфраструктуру разбирают по кирпичам «лица неукраинской национальности».

«На сегодняшний день земля является основой сельскохозяйственного производства. Ни для кого не секрет то, что именно продовольственная корзина граждан Украины формируется именно с того, что произведут фермеры, сельхозпредприятия, которые имеют средние размеры, которые еще есть, но с каждым годом их все меньше, как и фермерских хозяйств.

На сегодняшний день агрохолдинги заполонили эти земли и территории сел. Что творится в селах, я вижу по примеру своего села, когда пришли «эффективные собственники», как их когда-то было модно называть, холдинги – на сегодняшний день стоят руины. И старожилы говорят, что даже в войну такого не было, что творится на сегодняшний день.

То, что просили мелкие производители, что дайте нам помещение для того, чтобы мы могли заниматься подсобным делом – выращивать каких-то ягнят или гусей, им сказали: «Нет». Приехали люди другой национальности, простите, и пошла торговля кирпичами, пошла торговля шифером и стройматериалами. На сегодняшний день ужас, если посмотреть на эту картину, будто бы снимались фильмы о какой-то глобальной катастрофе или метеорит упал, но факты есть факты», – заявил Гончаренко.