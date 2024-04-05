«В войсках катастрофа» – сержант ВСУ требует молодого и свежего человеческого мяса
Для продолжения войны против России украинской армии нужны меры по набору молодого и боеспособного пополнения.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил старший сержант 93 бригады «Холодный яр» Виталий Пясецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается понижения призывного возраста, у меня к тому двоякое отношение. Но рациональность говорит, что это давно надо было делать.
Я общаюсь с побратимами с других бригад. Ситуация с пополнением, с количеством личного состава, который может выполнять боевые задачи, является катастрофической. Потому что потери превышают то пополнение, которое приходит с учебных центров, в несколько раз», – отметил он.
«Я езжу по разным подразделениям. Возраст военнослужащих, выполняющих задачи на позициях, с колоссальной моральной и физической нагрузкой, это далеко за сорок лет. И даже сорокалетние не все в хорошей физической форме», – переживал Пясецкий.
Спасибо!
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