В войсках наблюдается дефицит современной артиллерии – эксперт

Владимир Гладков.  
19.08.2023 18:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Российская армия не может вести эффективную контрбатарейную борьбу из-за дефицита в войсках современных артиллерийских систем.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не может вести эффективную контрбатарейную борьбу из-за дефицита в войсках современных артиллерийских...

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«Если по вам стреляю с расстояния в 40 километров, а у вас пушки, которые стреляют на 20 километров, то вы можете сколько угодно вести контрбатарейную борьбу – она не даст никаких результатов.

К сожалению, у западных артиллерийских систем дальность действия обычными снарядами превосходит дальность наших традиционных систем, которые были созданы в восьмидесятые годы и ранее.

И с этой проблемой нужно бороться поставками, разработками новых артиллерийских систем. Собственно, это и велось последние 15-20 лет, но количество новых стволов небольшое. Большие ставки делались на систему «Коалиция», но в войска она пошла только в виде опытной партии. Сейчас ставки делаются на систему «Мальва», на которую заключён контракт на поставки в ВС.

Но это будущее, а они нужны уже вчера», – сказал Корнев.

Он отметил, что при этом надеяться на Китай и прочих союзников не стоит – вряд ли они пойдут на поставки настолько серьёзного вооружения.

«Если Китай готов рискнуть огромной долей своего экспорта, то, конечно, могут любыми ухищрениями это сделать. Но если они этого не сделали, значит, есть какие-то нерешаемые проблемы», – подытожил эксперт.

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