В войсках наблюдается дефицит современной артиллерии – эксперт

Российская армия не может вести эффективную контрбатарейную борьбу из-за дефицита в войсках современных артиллерийских систем.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если по вам стреляю с расстояния в 40 километров, а у вас пушки, которые стреляют на 20 километров, то вы можете сколько угодно вести контрбатарейную борьбу – она не даст никаких результатов.

К сожалению, у западных артиллерийских систем дальность действия обычными снарядами превосходит дальность наших традиционных систем, которые были созданы в восьмидесятые годы и ранее.

И с этой проблемой нужно бороться поставками, разработками новых артиллерийских систем. Собственно, это и велось последние 15-20 лет, но количество новых стволов небольшое. Большие ставки делались на систему «Коалиция», но в войска она пошла только в виде опытной партии. Сейчас ставки делаются на систему «Мальва», на которую заключён контракт на поставки в ВС.

Но это будущее, а они нужны уже вчера», – сказал Корнев.