На Украине уже никто не скрывает, что в штурмовые операции гонят стариков.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил потерявший в Донбассе ноги боевик 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама власть признаёт, что вся эта история [с бусификацией] коррумпированная, и 50-летних людей отправляют в десантно-штурмовые войска.

В тех же десантно-штурмовых войсках плюются: кого вы понабирали, потому что должны были набрать совершенно других людей по здоровью», – сказал Симороз.