В войсках плюются от качества «бусифицированного» пополнения – безногий ВСУшник
На Украине уже никто не скрывает, что в штурмовые операции гонят стариков.
Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил потерявший в Донбассе ноги боевик 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сама власть признаёт, что вся эта история [с бусификацией] коррумпированная, и 50-летних людей отправляют в десантно-штурмовые войска.
В тех же десантно-штурмовых войсках плюются: кого вы понабирали, потому что должны были набрать совершенно других людей по здоровью», – сказал Симороз.
«А сейчас мы говорим: «Ну хорошо, не будем призывать после пятидесяти». Это абсурд, подмена понятий. Если бы не было коррупции, и ВЛК нормально работали, должны были бы видеть: вот человек в пятьдесят лет занимается спортом, и подходит, а здесь человек в тридцать лет болеет, и никуда не подходит», – жаловался инвалид.
Спасибо!
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