В Волновахе восстановили расстрелянную в упор танками ВСУ больницу

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Во время боёв за освобождение Волновахи подразделения ВСУ использовали как укрепрайоны и расположения не только жилые дома, но и здания центральной больницы, которую при отходе украинские военные расстреляли из танка.

Это и многое другое можно увидеть во втором фильме проекта «Перерождение Z» «Волноваха», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волноваха — небольшой город ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. В конце февраля 2022 года стал стратегически важным пунктом. Бои за контроль над Волновахой продолжались с первого дня Специальной военной операции. Уже к середине марта город был разрушен на 85%.

27 февраля 2022 года помещение больницы заняли ВСУ, сотрудников и пациентов закрыли в подвале, часть отделений заминировали, на этажах выставили боевую технику.

Прицельным танковым огнём ВСУ больница вместе с медицинским оборудованием была уничтожена.

«ВСУ располагались на территории больницы, возле каждого здания, здесь они сделали склад боеприпасов, поотнимали у нас все гражданские автомобили, запрещали передвигаться. Заминировали два отделения. Миномёты стояли прямо в окнах, выставляли танки. Был случай, когда танкист, когда мы уже оказывали помощь, зашёл и на украинском спросил, есть ли люди. Мы ответили, что есть, осколочные в коридоре лежали. Он сказал: я вас услышал, вышел, повернул башню и прямым выстрелом выстрелил нам в стеклопакет. Потом он пытался поднять башню, чтобы вверх выстрелить в перекрытие плиты, у него не получилось, он сдал назад, заехал на горку и завалил нам полностью. Хотя знал, что медицинскую помощь оказывали всем. Много было и осколочных, и минно-взрывных. Шесть родов приняли», – рассказал сотрудник больницы Денис Пригонюк.

Одно из зданий вообще не подлежало восстановлению, его пришлось снести и с фундамента отстроить заново. На кадрах местная жительница рассказывает, что не узнала больницу после ремонтных работ.

Также в фильме показывают восстановление разбитого обстрелами местного ДК, которое получило имя героически погибшего при освобождении Волновахи командира «Спарты» Героя России Артёма Жоги. В зале дворца культуры собираются открывать кинозал, до этого кинотеатра в городе никогда не было.

Восстановлен храм, от которого оставался один металлический каркас, обновили повреждённую обстрелами школу, здание 1964 года, которое при Украине ни разу не ремонтировалось. Одна из учителей рассказала, как оккупационные киевские власти города навязывали детям вышиванки и «мову». Она отметила, что школьники очень быстро адаптировались к возвращению преподавания на русском, поскольку это их родной язык.

Отметим, проект реализуется при поддержке «Молодежь Севастополя» и «ТВОЙproДАction», под руководством победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году Ярослава Беха.