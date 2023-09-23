В воронке катастрофы: украинское правительство и президент заслужили место на «Миротворце»

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Украинские СМИ написали, что главу налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, которого считают одним из идеологов финансовой политики Банковой, внесли в базу известного стукаческого сайта «Миротворец». Ему «вменяют» действия, направленные на дестабилизацию и разрушение экономики Украины.

Звучит достаточно курьезно, особенно на фоне бравурных отчетов самого Гетманцева, буквально вчера увлеченно рисовавшего в своем телеграм-канале молочные реки с кисельными берегами в связи с внесенным на днях в украинский парламент проектом бюджета на следующий год.

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Тут вам и обещания «стремительного восстановления», и отсылки к данным Госстата, согласно которым реальный ВВП во втором квартале нынешнего года увеличился по сравнению со вторым кварталом прошлого года аж на 19,5%.

Цифры, надо сказать, совершенно фантастические, особенно если учесть, что речь идет о втором годе разрушительной войны в стране, а у властей все растет, цветет и колосится.

Впрочем, даже такой записной адвокат и штатный свидетель перемог, как Гетманцев (на минуточку: не что либо как, а целый «секретарь Национальной Рады восстановления Украины от последствий войны»!) был вынужден признать: этот нарисованный, как очаг в каморке папы Карло, рост достигнут на фоне очень низкой базы, когда ВВП во втором квартале 2022 года упал даже по заниженный официальным данным на 36,9%.

«Поэтому даже с учетом двузначного роста против прошлого года падение по сравнению с аналогичным кварталом довоенного 2021 года составляет 24,6%», – нехотя и будто оправдываясь, резюмировал главный по финансам, налогам и таможенной политике в Раде.

Отжимая воду, фиксируем главное: вопреки сказкам Голосеевского леса от правительственных шмыгалей, все-таки не рост, а падение. Но это только в устах Гетманцева звучит как сенсация, адекватные же и честные украинские и зарубежные эксперты эту страшную тайну украинского Полишинеля знали и так.

Продолжающий, судя по всему, внимательно отслеживать происходящие на Родине процессы украинский оппозиционер и лидер «Другой Украины» Виктор Медведчук приводит иные и более похожие на реальность цифры, характеризующие воронку катастрофы, в которую попала Украина при Зеленском:

«В металлургии по итогам 8 мес. 2023 года производство проката сократилось на 23,9% после падения на 72% по итогам прошлого года. Производство в химической промышленности в 2022 году сократилось на 61,8%. В целом, промышленное производство по итогам 2022 года обвалилось на 36,7 %. Одним из результатов налоговой реформы является тот факт, что прибыль украинских предприятий в 2022 году, согласно данным Госстата, упала в 12,6 раза, тогда как доля убыточных предприятий выросла до 33,8% (суммарный убыток за год вырос в 4 раза)».

Под заклинания об углублении евроинтеграции аж до вступления в ЕС неуклонно снижается украинский экспорт: по итогам первого полугодия текущего года он стал меньше на 14,3%, а за прошлый год упал больше чем на треть.

Совершенно неудивительно, что в результате такие явления, как снижение налоговой базы, рост безработицы и задолженности по выплате зарплат, шагают по Украине широко и рука об руку.

Анализ параметров проекта украинского госбюджета-2024 – это отдельная и большая тема, но уже даже беглого взгляда достаточно, что власть Зеленского не намерена ни на йоту отступать о рецептов МВФ, у которого берет денег тем больше, чем меньше становится собственно украинский ВВП.

В таких условиях, прячущимся за анонимным сайтом «Миротворец» стукачам, было бы честнее поместить в свою базу не отдельно взятого стрелочника Гетманцева, а весь кабмин Шмыгаля и офис Зеленского с ним самим во главе. Ведь это итогом именно их коллективной деятельности стали те самые «дестабилизация и разрушение украинской экономики».