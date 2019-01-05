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05.01.2019, Винница, Михаил Рябов
 
Политические репрессии, Украина, Церковь
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В вотчине Порошенко демонтировали купол с крестом с храма Московского Патриархата

В Виннице, которая считается вотчиной клана Петра Порошенко,  демонтировали купол с крестом с храма святого Александра Невского, община которого принадлежала УПЦ Московского Патриархата.

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Причина в том, что храм был построен при областном управлении МВД Украины. В соответствии с недавно принятым Верховной Радой законом, служение священников УПЦ МП при силовых структурах Украины запрещено, поскольку «духовный центр Церкви находится в стране-агрессоре».

«15 лет назад община нашего храма св. Александра Невского устанавливала этот купол над храмом, а сегодня из-за отказа переходить в ПЦУ нам пришлось его демонтировать… На основании закона 5309 п.5, нам запрещено далее находиться в нашем храме… Нас выселили с имуществом из помещения… Ищем место, где будем продолжать служить… Вот вам и результаты «томоса», – пояснил священник Виктор Парандюк.

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