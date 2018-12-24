24.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Спецслужбы, Украина, Цензура
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В вотчине Порошенко провайдера “прикрыли” за трансляцию Russia Today

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции блокировали деятельность одного из интернет-провайдеров Винницкой области, занимавшегося ретрансляцией российских каналов, переджает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что частное предприятие без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания продавало своим абонентам программную услугу IPTV”, – говорится в сообщении.

Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещенные для трансляции на территории Украины российские каналы, в частности Russia Today.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины проведен обыск в офисе частного предприятия и выявлено техническое оборудование, которое, по предварительным выводам экспертов, использовалось для  деятельности.

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