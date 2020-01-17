«В воздухе были американские F-35». Лавров сообщил важные детали по «Боингу»

17.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В момент трагедии с гибелью украинского «Боинга» под Тегераном иранские ПВО ожидали удар США.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я упомянул трагедию с украинским самолётом, в связи с нагнетанием напряжённости между США и Ираном, я никого не хочу оправдывать, это человеческая ошибка. То, что это было непреднамеренно, по-моему, все уже поняли, требуют компенсации, иранская сторона признала и рассмотрит эти обращения», – заявил Лавров.

«Я никого не хочу убеждать, что этого могло бы не быть, но американцы беспрецедентной операцией, которая ставит под вопрос все мыслимые нормы международного права, уничтожили генерала Сулеймани. Иранцы ответили, как мы потом узнали, ответили выверено, предупредив Ирак. Много информации в СМИ, что и американцы были предупреждены и приняли за данность.

Но есть информация, что в момент, когда после этой атаки иранцы ожидали ещё одного удара США, не знали, в какой форме, но в воздухе было минимум шесть F-35 прямо на границе Ирана. Это информация, которая ещё подлежит перепроверке, но хочу подчеркнуть нервозность, которая всегда присутствует в таких ситуациях», – рассказал и. о. главы МИД РФ.