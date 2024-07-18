В воздухе витает ненависть: режим Санду поднимает градус русофобии

Олег Кравцов.  
18.07.2024 08:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Россия, Русофобия


На регионы Молдовы, которые выступают за нормальные отношения с РФ, усиливается давление со стороны центральных властей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что президент Майя Санду в преддверии выборов пойдет на обострение отношений с Приднестровьем и Гагаузией.

На регионы Молдовы, которые выступают за нормальные отношения с РФ, усиливается давление со стороны...

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«Санду уже пошла на обострение этих взаимоотношений. Мы видим ряд факторов, которые ущемляют жизнедеятельность автономии, — например, башкана не включают в кабинет правительства, Гагаузию лишают финансирования и ряда важных проектов из государственного бюджета, упраздняют суды автономии. Власти приезжают туда короткими наездами, но никакого общения ни с официальными представителями Гагаузии, ни с людьми у них нет.

На эти регионы, и вообще на регионы, которые стремятся к взаимоотношениям с Россией и странами ЕАЭС, оказывается всё больше и больше давления, у них уже давно нет нормального диалога с властями Молдовы. Кишинев не предпринимает попыток наладить диалог с Приднестровьем. В воздухе витает ненависть к тем, кто поддерживает Россию, кто говорит на русском языке и считает, что наши взаимоотношения с РФ и с ЕАЭС — это будущее», – сказала Таубер в интервью «Известиям».

У нее поинтересовались, обсуждается ли сейчас введение визового режима с РФ.

«В настоящий момент наши границы открыты, но мы много раз были свидетелями того, как не пускают в Молдавию граждан с российскими паспортами. Нашим властям не нужны для этого визы и визовый режим, они просто запрещают гражданам РФ заезжать на нашу территорию. И даже наших граждан с молдавскими паспортами, которые приезжают из России, по несколько часов держат на вылете и на прилете, подвергают всяческим беспрецедентным процедурам, которые в принципе не виданы ни в одном государстве. На данный момент визового режима нет, но то, что делает нынешняя власть, — это еще хуже.

При этом одна из самых крупных диаспор проживает именно в России. Майя Санду, как всегда, перед выборами не сделает ничего, что связано с визами и с визовым режимом. Но это делается не потому, что существует здравый смысл или забота о наших гражданах и о взаимоотношениях с Россией, а потому, что они хотят попробовать в очередной раз обмануть наш народ и якобы не обострять ситуацию», – считает депутат.

Она добавила, в нынешних условиях нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией.

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