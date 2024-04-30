В воздухе запахло поджаренным на сковороде Абрамовичем – все в ожидании

В прошлую пятницу ФСБ провела обыски в центре современного искусства «Гараж» в московском парке Горького.

Заведение подозревается в пропаганде запрещенного в России ЛГБТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виновны ли галеристы, определит следствие, но интересно другое: «Гараж» принадлежит Дарье Жуковой – бывшей жене Романа Абрамовича, активно светившегося в российской военно-внешней политике все два года СВО. Ему приписывают «руководящую и направляющую роль» в печально памятных Стамбульских мирных переговорах весной 2022 года, а также в позорной «зерновой сделке».

«Роман Абрамович является одной из самых любопытных фигур публичной и непубличной политики. Несмотря на то, что этот человек был в течение десятилетий на самом виду под софитами, мы очень мало понимаем его реальную роль в современной внешней политике России. Мы периодически слышим, что он выступал посредником в тех или иных кулуарных переговорах. С его именем связывают возвращение бандитов «Азова» из Турции на Украину. Удивительный персонаж. И периодически мы до сих пор слышим о том, что он якобы бывает в Минобороны на Фрунзенской и в администрации президента. С кем и о чем он общается?», – недоумевает политобозреватель телеканала Царьград Андрей Перла.

В этом году Абрамович практически исчез из публичного пространства, если не считать нескольких сообщений о перелетах его личного самолета по маршрутам Турция-ОАЭ-Карибы.

При этом в анонимных телеграм-каналах вдруг вспомнили о том, что на эмигрантских «съездах народных депутатов», организуемых в Европе экстремистом и экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым, активно светится его мать Людмила, которая представляла в Совете Федерации Чукотский национальный округ в годы губернаторства там Абрамовича. В «съездах» участвует и второй сенатор от Чукотки тех времен Людмила Котесова. Пономарева в этот период была весьма близка к Абрамовичу, работая его помощником, а затем руководителем секретариата, выполняя весьма деликатные поручения. Якобы именно она пролоббировала через олигарха попадание своего сына в федеральный список «Справедливой России».

А если учесть, что Пономарев презентует себя как политический представитель наемнических банд ВСУ «русский добровольческий корпус» и «легиона «свобода России», возникают подозрения о связи Абрамовича и с этими террористическими структурами. Ведь не гнушался он контактов с украинскими террористами из «Азова», которым даже подарил «айфоны», добившись их освобождения из российского плена.

В тех же анонимных тг-каналах пророчат, что обыск в «Гараже» – это предвесник конфискации активов олигарха-коллаборанта на территории РФ, (в том числе доли в стратегическом ЕВРАЗ), которые оцениваются в 5-7 млрд дол, принося ежегодно личный доход в 200-250 млн дол.

Предвидя такой оборот событий, Абрамович заблаговременно вывел на зарубежные счета около 4 млрд дол. Он перестал числиться владельцем личных инвестиционных структур — ООО «Мэритайм Кэпитал Инвестментс», «Лесная Эстейт» и ООО «Грано».

Показательно, что беглые либералы публично скорбят о неприятностях Абрамовича как заметной фигуры «святых девяностых».

«Я не думаю, что сейчас будет уголовное дело против Романа Абрамовича, но ищут, как бы зацепить. То говорят, что там ЛГБТ-пропаганда, то чего-то еще ищут-ищут-ищут. Это все устрашение и сжатие общественного пространства, что люди знали: вякать ничего нельзя против этой власти», – заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Гордон» бывший премьер-министр РФ иноагент Михаил Касьянов.

«Интуитивно – арест Тимура Иванова (заместителя Шойгу) и обыски в «Гараже» (у Дарьи Жуковой – бывшей супруги Абрамовича) внутренне между собой связаны. Нет, не материалами уголовных дел, – это вряд ли, хотя совсем исключить нельзя, – а их философией. Связь эта, в первую очередь, стилистическая – чтоб не отрывались от земли. На мой взгляд, этот «гаражно-строительный» дуплет является продолжением дела «голой вечеринки» и сигналом всей путинской элите», – резонерствует бывший адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов.

Однако есть и другое объяснение наезда на Абрамовича, который по слухам ни в какую тень не ушел, а активно лоббировал назначение своих людей в формирующееся сейчас российское правительство. Олигарх правильно расшифровал сигналы в анонимных тг-каналах, акцентированные обыском в «Гараже», и «радения за родных человечков» якобы тут же прекратил.

Абрамович действительно мутный, и записать его в однозначные враги России не получается. Так, Британия с мая 2022 года не может передать Украине 2,5 млрд фунтов (3,2 млрд долл), вырученные от продажи олигархом футбольного клуба «Челси». Абрамович пытался таким образом выговорить себе освобождение от санкций, однако предусмотрел, что средства с продажи ФК Челси смогут использовать и в контролируемых Россией частях Украины. Британский парламент в шоке, а деньги до сих пор у Абрамовича.

Да и с айфонами для «Азова» возникли интересные нюансы. Их владельцы регулярно стали получать статус «200».

«Проблема же обмена наемников и “азовцев” по счастливому стечению обстоятельств решилась сама собой, потому что они по каким-то неведомым причинам после айфонов Абрамовича перестали попадать в плен. Редкие исключения лишь подтверждают общее правило. При этом обычных солдат ВСУ ВС РФ постоянно берет в плен и пополняет обменный фонд», – пишет военный эксперт Борис Рожин.

Так что мутный олигарх вполне возможно опять всплывет на каких-нибудь переговорах, если они, не дай, Бог, состоятся.

«Абрамович, по нынешним временам, это один из немногих посредников, которого Путин будет слушать. И есть серьезные подозрения, что некоторые, скажем так, сохранившие остатки конструктива, круги на Западе пытаются его задействовать. Вот отсюда весь этот шум», – пишет военкор Марат Хайруллин.

Противоположного мнения придерживается политолог Максим Жаров.

«Говорят, что «Абрамович — все». И якобы именно поэтому возобновились массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Посмотрим, последим. Однако пока, похоже, что и медиа-волна «Пугачеву скоро признают иноагентом», и вбросы про Абрамовича (его, кстати, тогда тоже придётся признать иноагентом — и это будет такой прецедент!) ещё только формируют направление развития событий, но не являются самим событием», – написал он.