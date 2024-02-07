В ВСУ Буданова унизительно называют «пятнадцатилетним капитаном»

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Начальник ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который считает одним из кандидатов на должность главкома ВСУ Валерия Залужного, не в состоянии командовать украинской армией.

Об этом в эфире телеканала принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко «Прямой» заявил военный эксперт, выходец из Луганска Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Снегирева, у Буданова нет ни образования, ни жизненного опыта для того, чтобы управлять миллионной армией.

«Если говорить о персоналии Буданова, у Буданова высшее военное училище и все. В отличие от Залужного, у которого, соответственно, и академия Генштаба, и большой опыт управления ВСУ. Буданов максимум управлял разведотрядом. Я с глубоким уважением отношусь к диверсанту Буданову, но согласитесь, что это разные сферы деятельности. Проведение диверсионных актов – это одно, а управление таким сложным организмом, как ВСУ, которые насчитывают более миллиона человек, – это совсем другое. Плюс, отсутствие как профессионального, так и жизненного опыта. Соответственно, что количеством интервью и лайков в средствах массовой информации эту ситуацию не исправить – тут нужны волевые решения и соответствующее понимание тактики и стратегии развития Вооруженных сил Украины. Поэтому, если будет принято политическое решение (а это будет исключительно политическое решение относительно назначения Буданова), я не думаю, что ВСУ от этого выиграют», – считает эксперт.

«Более того, Буданова называют в ВСУ «пятнадцатилетний капитан». Помните роман Жюль Верна, но там это – признак профессионализма, высоких морально-волевых качеств того ребенка, а тут – фактически подчеркивают то, что Буданов стал успешным благодаря определенным социальным лифтам. Следует сказать, что с военным училищем максимум, на что мог бы рассчитывать Буданов, если бы нормально работал государственный аппарат, – это командование батальоном, майор. Ну в отставку пошел бы в звании подполковника. Все. Вместо этого мы имеем генерал-лейтенанта», – заявил Снегирев.