В ВСУ – бунты, солдаты не хотят участвовать в братоубийственной войне

27.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие танковой роты 57-й бригады, прибывшие в Донбасс по ротации, после массовой пьянки отказались участвовать в братоубийственной войне и потребовали вернуть их обратно в место постоянной дислокации.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из докладов военной службы правопорядка и сотрудников СБУ, обеспечивающих процесс ротации 56-й и 57-й бригад в районе Авдеевки, становится ясно, что морально-психологическое состояние вновь прибывших боевиков находится на самом низком уровне. Многие из них употребляют спиртные напитки, а после отказываются выполнять приказы своих командиров», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, причиной очередного акта неповиновения военнослужащих Украины стало нежелание участвовать в гражданской войне в Донбассе.

«Факт открытого неповиновения, во время которого сотрудникам военной службы правопорядка пришлось применять спецсредства для усмирения, произошел ночью с 23 на 24 ноября на ж/д станции Покровск, во время разгрузки техники танковой роты 57-й бригады. Боевики, находясь в состоянии опьянения, требовали отправить их вместе с техникой обратно на Раденский полигон в Херсонскую область, так как не хотят участвовать в этой братоубийственной войне из-за прихоти Порошенко», – рассказал представитель оборонного ведомства ДНР.