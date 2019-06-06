В ВСУ дорогие американские приборы подменили китайской подделкой

06.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Поставленные украинской армии дорогостоящие американские тепловизоры и приборы ночного видения предприимчивые украинские командиры пустили «налево», заменив их дешёвой китайской подделкой.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представитель оборонного ведомства Республики напомнил, что в ходе еженедельного брифинга от 29 марта 2019 года разведка ДНР обнародовала факт передачи 1300 портативных монокулярных приборов ночного видения на 303-ю центральную артиллерийскую базу хранения ракет и боеприпасов, расположенную в населённом пункте Городок, под Киевом.

«Министерство обороны Украины заплатило за приборы 3,5 млн долларов. В ходе брифинга, учитывая склонность украинского командования к коррупции, мы спрогнозировали, что приборы ночного видения так и не будут доставлены адресатам и станут еще одним свидетельством хищений и коррупционных схем внутри министерства. Данная информация получила свое подтверждение», – рассказал Даниил Безсонов.

По его информации, 28 мая командование ВСУ отдало указание начальникам 303-й центральной артиллерийской базы хранения ракет и боеприпасов и 3623-го центрального арсенала боеприпасов и оружия передать в 11-ю, 16-ю, 18-ю отдельные бригады, а также 7-й отдельный полк армейской авиации сухопутных войск по 10 комплектов американских монокуляров ночного видения AN/PVS-14.

«29 мая первый заместитель начальника генерального штаба ВСУ Колесник проинформировал руководство МО Украины о вскрытых в ходе проверки баз и складов хранения вооружения, многочисленных фактах хищения предоставленного США военного имущества. В частности, выявлены случаи подмены полученных у американцев тепловизоров и приборов ночного видения на приборы китайского производства. Недостача указанных изделий, ранее переданных в подразделения, обнаружена также в 14-й отдельной моторизированной бригаде, 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье», 54-м и 74-м отдельных разведбатальонах, 501-м батальоне морской пехоты, 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар» и 59-й отдельной мотопехотной бригаде», – сообщил представитель Народной милиции.

Он также добавил, что американские партнеры обеспокоены повальной коррупцией и фактами массовой утраты в ВСУ предоставленного дорогостоящего военного имущества.

«В настоящее время поставка приборов ночного видения Вашингтоном приостановлена. За подмену военного имущества с командирами 14-й омбр Войченко, 24-м ошб «Айдар» Пташником и 59-й омпбр Сулимовым ведётся работа представителями СБУ и следственного комитета Украины», – отметил в заключение Безсонов.