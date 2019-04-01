В ВСУ гордятся очередной фейковой победой

01.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные заявили об уничтожении на территории республик Донбасса одной боевой машины, на которую якобы было сброшено взрывное устройство с беспилотника.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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На черно-белой видеозаписи с нечетким изображением, сделанной по всей видимости, с беспилотного летательного аппарата, слабо различим рельеф некой местности, на которую было сброшено, предположительно, взрывное устройство, после чего на кадрах видна вспышка.

«Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на Родину, поддерживают воинов ОС. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники!», – написал Штефан в комментарии к видео.

Примечательно, что украинский военный не указал, на территории какой именно республики Донбасса якобы была уничтожена боевая машина.

При этом в Народной милиции ДНР и ЛНР не дали каких-либо сведений или комментариев по поводу ситуации, о которой было заявлено украинскими пропагандистами.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР продемонстрировали беспилотный летательный аппарат ВСУ, который противовоздушная оборона Республики сбила во время проведения разведки местности в районе подконтрольного Республике населённого пункта Золотое-5.