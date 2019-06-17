В ВСУ ищут виновных в участившихся самоподрывах на Донбассе

17.06.2019, Донецк, Александр Гусар

В зоне «ООС» работает комиссия, расследующая участившиеся случаи подрыва ВСУшников на собственных минах, одной из рассматриваемых версий является деятельность подпольщиков-сепаратистов.



Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его информации, в зону ответственности 36-й бригады морской пехоты прибыла комиссия штаба «ООС», с целью установления истинных причин участившихся случаев подрыва военнослужащих ВСУ на своих же минах.

«Вчера в районе населённого пункта Павлополь, в результате подрыва на мине получил ранение военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона сержант Козорок 1973 г.р., а на днях целый миномётный расчёт 73-го Центра ССО подорвался вблизи позиций 36-й бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства отметил, что комиссия штаба «ООС» склоняется к версии, что данные мины остались от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, однако сотрудники СБУ активно ищут среди местных жителей следы сепаратистской подпольной организации, для чего допрашивают волонтёров и гражданский персонал бригады.

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