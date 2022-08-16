У ВСУ катастрофически не хватает офицеров

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Новости Украины

Украиснкие военнослужащие, которые находятся на передовой, практически не видят своих командиров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военкор Александр Коц.

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«Пленные, которые попадают в руки и луганских войск, и донецких, всегда говорят об одном и том же: что они в глаза не видели командования, что их привезли ночью на позиции, не сказали, где они находятся и дали одну команду – держаться и не отступать ни на шаг. При этом из командных чинов они видят вокруг себя либо сержантский состав, который замещает офицеров в виду их отсутствия, либо и вовсе – чуть более опытных рядовых-контрактников.

Он обращает внимание, что на передовой подразделения ВСУ обходятся без офицера, который отдает приказы дистанционно.

«Он стоит на резервном пункте управления. И там с картой пытается каким-то образом развернуть оборону вверенного ему участка. Но среди солдат нет даже офицеров взводного или ротного звена. Которые должны быть рядом. Но их нет. Понятно, что командиром отделения может быть и сержант, но командиром роты, все-таки, как минимум, должен быть лейтенант и старлей, а их сейчас в украинской армии практически нет – не хватает на все участки фронта.

У спецназа, сил специальных операций – и боевики, и штурмовики – это офицерский состав. Там с чиноподчинением все в порядке. На мобилизованную армию не хватает», – резюмирует Коц.