В ВСУ массово воруют поставленное США дорогостоящее имущество

20.09.2021 09:00 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В подразделениях ВСУ, находящихся в зоне «ООС», фиксируются массовые случаи хищения экипировки, спецсредств и другого военного имущества, в том числе поставленного США.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на регулярные комиссионные проверки Министерством обороны Украины и командованием «ООС» наличия и учета материальных средств в соединениях, количество фактов хищений дорогостоящего военного имущества продолжает расти», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в связи с увеличением случаев воровства, , командование подразделений ВСУ применяет нестандартные методы проверок наличия имущества, требуя предоставлять фотоотчёты, подтверждающие наличие приборов ночного видения и прицелов, поставленных США в рамках оказания военной помощи, с фиксацией их номеров и даты фотосъемки.

«Необходимость такой проверки возникла после полученной комбригом Гончаруком информации от сотрудников СБУ о 14 случаях хищений в бригаде американских приборов и прицелов, с их дальнейшей продажей. После подтверждения фактов хищения, командир 128 бригады поставил задачу восстановить недостающее военное имущество за счет всего личного состава подразделений, в которых произошла утрата», – добавили в ведомстве.

Кроме того, подобная ситуация сложилась и в 93-й бригаде ВСУ. Там командование увольняет военнослужащих по окончанию контракта только после личной беседы, в процессе которой уговаривает военнослужащего продлить контракт.

«В случае отказа, требует восстановления или ремонта закрепленного за военнослужащим имущества, в том числе и техники, тем самым загоняя увольняемый личный состав в финансовую зависимость. Данные требования распространяются также и на военнослужащих, убывающих в плановые отпуска. С начала сентября в соединении зафиксировано около 50 обращений в военную прокуратуру с жалобами на неправомочные действия комбрига», – сообщили в НМ ДНР.