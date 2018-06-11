11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В ВСУ – массовое пищевое отравление курсантов

Курсанты киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации были госпитализированы после жалоб на боль в животе и тошноту, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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“11 июня 2018 года около 08:30 в санитарную часть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту. Большинство из тех, кто обратился за помощью, накануне, 10.06.2018 года находилась в увольнении, за пределами учебного заведения”, – сообщили в ВСУ.

Отмечается, что командованием Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут принят ряд неотложных мер. Всем, кто обратился в медицинский пункт, оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь и размещено в лазарете.

“Начальником института инициирована служебная проверка, по выяснению причин происшествия. К ней привлечены ведущие специалисты санэпидемслужб, врачей Национального военно-медицинского клинического центра “Главный военный клинический госпитальˮ, Центрального управления ВСП Вооруженных Сил Украины”, – сообщили в Вооруженных Силах.

В пресс-службе добавили, что на данный динамики к увеличению заболеваемости среди личного состава нет, ни один военнослужащий в госпитализации не нуждается.

В понедельник утром с жалобами обратились около 50 курсантов ВИТИ.