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16.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Украина
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В ВСУ началась эпидемия пневмонии

Из-за недостатка лекарств и медицинских препаратов заболеваемость простудными заболеваниями в ВСУ с начала ноября превысила эпидемиологический порог.

Об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помимо недостаточного материально-технического обеспечения соединений и воинских частей, в зоне проведения «ООС» практически полностью отсутствует медицинское обеспечение личного состава подразделений вооруженных сил Украины. Основная проблема – это недостаток простых лекарств и медицинских препаратов. В связи с этим с начала ноября в подразделениях вооруженных сил Украины превышен эпидемиологический порог простудных заболеваний и пневмонии», – сообщил Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что при этом большинство командиров стараются не докладывать вышестоящему командованию об истинном состоянии дел.

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