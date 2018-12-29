29.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ВСУ начали поступать противогазы

Украинских военнослужащих готовят к боевым действиям в условиях радиационного, химического и бактериологического заражения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командованием 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отдано распоряжение начальнику службы РХБ защиты бригады на выдачу 100% личного состава средств индивидуальной защиты – противогазов и общевойсковых защитных комплектов», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что командование бригады распорядилось организовать проведение тренировок с личным составом по сигналам оповещения об РХБ заражении.

«Это в очередной раз косвенно подтверждает наши опасения о планируемых провокациях с использованием отравляющих химических веществ», – резюмировал представитель ЛНР.

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