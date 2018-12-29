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В ВСУ начали поступать противогазы
Украинских военнослужащих готовят к боевым действиям в условиях радиационного, химического и бактериологического заражения.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командованием 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отдано распоряжение начальнику службы РХБ защиты бригады на выдачу 100% личного состава средств индивидуальной защиты – противогазов и общевойсковых защитных комплектов», – сообщил Марочко.
Он также добавил, что командование бригады распорядилось организовать проведение тренировок с личным составом по сигналам оповещения об РХБ заражении.
«Это в очередной раз косвенно подтверждает наши опасения о планируемых провокациях с использованием отравляющих химических веществ», – резюмировал представитель ЛНР.
Метки: Андрей Марочко, ВСУ, конфликт в Донбассе, химическая провокация
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