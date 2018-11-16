В ВСУ начались голодные бунты

16.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Недополученный военнослужащими дополнительный продуктовый паёк стал причиной беспорядков в одном из подразделений ВСУ в зоне «ООС».

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его мнению, именно недополученный продуктовый доппаёк стал причиной беспорядков в 79-й десантно-штурмовой бригаде, оккупировавшей территорию вблизи Мариуполя.

«Нами получены сведения, что 13 ноября личный состава 3-го десантно-штурмового батальона, свободный от несения службы, прибыл к штабу батальона, где потребовал от командира и его зама по тылу отчитаться о распределении пищевых продуктов, полученных за последние 10 дней на продскладах ОТГ. Командование не смогло успокоить бунтарей, которые обещают расправиться с виновниками. В настоящее время в бригаду прибыли представители СБУ и военной прокуратуры с целью проведения расследования хищения продовольствия и причин «голодомора» в ВСУ», – рассказал Эдуард Басурин.

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