В ВСУ надеются завоевать Крым до конца зимы

15.12.2022  11:39 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украинские войска нацелились на захват Крымского полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Цензор.нет» заявил сержант ант 131-го разведбатальонова ВСУ Андрей Орлов.

Украинские войска нацелились на захват Крымского полуострова. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью...

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По его словам, Херсон представлял ценность для России, поскольку он является «воротами для контроля путей на Крым».

«То есть вы знаете, что после освобождения Херсонщины «Хаймарсы» уже дотягиваются до Армянска. То есть мы уже нацелены на этот перешеек на полуостров. Они будут его защищать. Херсон – это электричество в Крым, это вода в Крым. Кто властвует над этим регионом, тот контролирует Крым. Как мы раньше контролировали. Они же помнят эти блекауты. Как они наполняли дождевой водой водохранилища в Крыму и так далее», – сказал украинский военнослужащий.

В свою очередь издание обратило внимание, что в минобороны Украины предполагают, что

«до конца декабря могут быть приятные известия по Крыму». Как вы думаете?

«До конца декабря – нет. Может быть, до конца зимы. Это такой оптимистический прогноз. К концу лета следующего года должно все закончиться. Я держу кулаки, чтобы все кончилось. Будут действовать санкции, заканчиваться их гребаные ракеты.

Пошла информация, что у них будут трудности с получением от Ирана ракет и «мопедов», ситуация будет складываться в нашу пользу. И мы этим воспользуемся. И мы будем их давить и уничтожать, и ни одного кусочка земли им не оставим», – пафсоно резюмировал Орлов.

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