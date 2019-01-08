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08.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Коррупция, Криминал, Украина
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В ВСУ наладили подпольный нефтяной бизнес

Командование одной из бригад ВСУ совместно с руководством «Луганской областной военно-гражданской администрацией» организовали незаконную добычу и переработку нефти в Станично-Луганском районе.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

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«По поступившей информации из достоверных источников стало известно о налаживании и ведении незаконного бизнеса командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады полковником Владимиром Шведюком совместно с «Луганской военно-гражданской администрацией». В населенном пункте Широкий Станично-Луганского района военнослужащие наладили добычу и переработку нефти кустарным способом», – рассказал Андрей Марочко.

Он также уточнил, что подпольный завод, мощность производства которого составляет четыре куба сырой нефти в сутки, находится в ангаре на четвертом километре бетонной автодороги.

«Призываем правозащитные организации воспрепятствовать преступным действиям, которые принесут непоправимый ущерб экологической обстановке в данном районе», – заявил в заключение официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.

 

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