В ВСУ наладили подпольный нефтяной бизнес

08.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование одной из бригад ВСУ совместно с руководством «Луганской областной военно-гражданской администрацией» организовали незаконную добычу и переработку нефти в Станично-Луганском районе.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По поступившей информации из достоверных источников стало известно о налаживании и ведении незаконного бизнеса командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады полковником Владимиром Шведюком совместно с «Луганской военно-гражданской администрацией». В населенном пункте Широкий Станично-Луганского района военнослужащие наладили добычу и переработку нефти кустарным способом», – рассказал Андрей Марочко.

Он также уточнил, что подпольный завод, мощность производства которого составляет четыре куба сырой нефти в сутки, находится в ангаре на четвертом километре бетонной автодороги.

«Призываем правозащитные организации воспрепятствовать преступным действиям, которые принесут непоправимый ущерб экологической обстановке в данном районе», – заявил в заключение официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.