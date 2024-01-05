В ВСУ негодуют: куда исчезли миллиарды, выделенные на армию дронов?

Украина должна на государственном уровне наладить кустарное производство дронов.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он пожаловался, что русские давно превосходят ВСУ в дронах, хотя в начале спецоперации было наоборот.

«Тем не менее, ситуация провальная, надо проводить расследование, куда делась разрекламированная «армия дронов», куда делись выделенные на неё миллиарды гривен. И вообще, какого чёрта на каких-то складах, как сообщил наш президент, находится 26 тысяч дронов, когда они срочно нужны на разных участках фронта. Дроны и ещё раз дроны! Это то, что сберегает личный состав. Для производства дронов достаточно в школах на уроках трудового обучения поставить комплектующие, и детки будут их делать. Потому что это не проблематичная история с паяльником спаять дрон. Это можно производить на кустарных производствах. Но нам их надо, президент сказал, миллион. Можно выделить денег и на 10 миллионов, только нужно наладить производство. Ты не сосредоточишь производство на каком-то предприятии, потому что туда прилетит ракета, и на этом будет клякса. Наоборот, надо рассредоточивать», – заявил Лапин.

«Если их можно собирать в школе, представьте, сколько таких школ в России, и что им мешает точно так же собирать те же дроны, учитывая, что это на сегодня не является какой-то уникальной технологией?» – испугалась ведущая.

Экс-депутат ответил:

«А вы считаете, что им что-то мешает, и они не собирают? Они побеждают нас сейчас в дронах! Мало того, они уже работают с ночными дронами, там, где стоит тепловизионная камера, и могут кошмарить наши позиции и ночью. То есть ни днём, ни ночью ты уже не спрячешься. Сейчас зима, начинаешь топить печку – добрый день, прилетело. В том-то и проблема, что они делают».

Он пожаловался, что ВСУ приходится воевать с дронами оружием времён Второй мировой войны.

«Они наладили производство «Шахедов» и рассчитывают получить, ориентировочно, до 6 тысяч «Шахедов»! А у нас тут десять штук прилетело, мы сбили десять и радуемся. А если прилетит 6 тысяч, кто их собьёт? Понимаете, мы «Шахеды» в основной своей массе сбиваем оружием прошлого века! Автоматами, пулемётами, мобильными группами. Мы воюем оружием времён Второй мировой войны против оружия времён Третьей мировой! В этом контексте нужно думать, чем же приземлить эти дроны массово, чтобы не бегать за ними по полям и искать, как в них из автомата или пулемёта попасть», – возмущался Лапин.