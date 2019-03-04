В ВСУ неудачливого суицидника выдали за пострадавшего «героя»

04.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащего ВСУ, получившего тяжёлое ранение в результате неудачной попытки суицида, командование выдало за пострадавшего якобы в результате обстрелов Народной милиции ЛНР.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разведкой НМ ЛНР установлено, что 3 марта в районе населенного пункта Крымское из-за неудачной попытки совершения самоубийства получил тяжелое ранение военнослужащий одного из подразделений 30-й бригады ВСУ. В докладе командования соединения в штаб «операции оккупационных сил» данные потери были выданы как боевые, полученные якобы при обстрелах со стороны позиций народных республик», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что данный факт подтверждается публикуемой украинскими средствами массовой информации сводкой пресс-центра штаба «операции объединенных сил», в которой говорится о том, что за прошедшие сутки в Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ.