В ВСУ объяснили, как российские дроны долетают до западных границ Украины

Анатолий Лапин.  
06.12.2023 12:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 892
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские дроны долетают до западных областей Украины, потому что знают рельефы местности и места нахождения систем ПВО.

Такое объяснение периодическим взрывам во Львовской и Хмельницкой областях дал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроны долетают до западных областей Украины, потому что знают рельефы местности и места...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В эфире львовского телеканала НТА Игнат пояснил, что дроны долетают, прикрываясь реками и границами.

«К сожалению, они имеют такие маршруты, что летят по границам областей, по руслам рек, летят, используя рельеф местности. Знают более-менее, где у нас есть мощные средства ПВО, знают, как их преодолевать и вообще, дроны и ракеты созданы, чтобы преодолевать системы ПВО. Таким образом, какое-то количество дронов могут долетать и до Хмельниччины, как это часто бывает, до аэродрома Староконстантинов, ну и даже до Львовщины. Вот такие имеем реалии», – заявил Игнат.

Напомним, что во время недавней атаки ВС РФ три дрона-камикадзе долетели до Львовской области. Местная власть подтвердила удар по «объекту инфраструктуры».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть