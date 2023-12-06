В ВСУ объяснили, как российские дроны долетают до западных границ Украины

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Российские дроны долетают до западных областей Украины, потому что знают рельефы местности и места нахождения систем ПВО.

Такое объяснение периодическим взрывам во Львовской и Хмельницкой областях дал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире львовского телеканала НТА Игнат пояснил, что дроны долетают, прикрываясь реками и границами.

«К сожалению, они имеют такие маршруты, что летят по границам областей, по руслам рек, летят, используя рельеф местности. Знают более-менее, где у нас есть мощные средства ПВО, знают, как их преодолевать и вообще, дроны и ракеты созданы, чтобы преодолевать системы ПВО. Таким образом, какое-то количество дронов могут долетать и до Хмельниччины, как это часто бывает, до аэродрома Староконстантинов, ну и даже до Львовщины. Вот такие имеем реалии», – заявил Игнат.

Напомним, что во время недавней атаки ВС РФ три дрона-камикадзе долетели до Львовской области. Местная власть подтвердила удар по «объекту инфраструктуры».