В ВСУ плачутся: Россия выбивает наших дронщиков

Анатолий Лапин.  
07.07.2025 11:24
  (Мск) , Киев
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Большой проблемой для Украины на фронте стало эффективное поражение ВС РФ поражение операторов БПЛА, что в нынешних условиях играет куда большую роль, чем продвижение русских.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большой проблемой для Украины на фронте стало эффективное поражение ВС РФ поражение операторов БПЛА,...

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«Дроноводы – это те, кто поражают противника. Нам нужно уменьшить поражение наших. И даже территории нам не так важны, как то, чтобы мы все-таки несли меньше человеческих потерь. В данном случае мы имеем новый виток дроновой войны, когда и противник, и мы стали нацелены именно на уничтожение дроновых экипажей.

К сожалению, Украина сейчас больше потерь несет именно в дронарях. То есть никто уже не говорит, что дронщик – это какая-то такая лайтовая военная профессия. Потери увеличиваются, дальше будет еще хуже – дальше охота дронщиков друг за другом будет лишь усиливаться, это объективный процесс», – заявил Луценко.

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