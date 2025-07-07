В ВСУ плачутся: Россия выбивает наших дронщиков

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Большой проблемой для Украины на фронте стало эффективное поражение ВС РФ поражение операторов БПЛА, что в нынешних условиях играет куда большую роль, чем продвижение русских.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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