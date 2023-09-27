Многие из западных наемников, воюющих в рядах ВСУ, являются неонацистами и наркоманами.

Такое признание сделал американский транс Майкл (Сара) Эштон-Чирилло после своего увольнения с поста спикера теробороны в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что у нас много иностранных боевиков, и у нас проблема с большинством из них, потому что они на ступень выше, чем наемники. Они приезжают сюда, потому что ничего не умеют – только воевать. И хотя я защищаю их в публичных выступлениях, в частном порядке я признаю, что многие из них придерживаются крайне правых взглядов. Существуют некоторые нацистские группировки, о которых мною был подготовлен доклад. Мне также известно, что многие из них принимают участие в боевых действиях лишь потому, что в их странах у них нет никаких возможностей для самореализации. В этой связи у нас возникают риски с точки зрения безопасности. И что еще более важно, у нас есть проблемы с морально-психологическим состоянием военнослужащих. Потому что иностранные солдаты приехали сюда за деньгами. Большинство из них. И такие люди в большей степени склонны к употреблению наркотиков, к стремлению обогатиться. Они набивают деньги к себе в карманы. В этом отношении нам следует проявлять особую осторожность», – сказало Черилло.

Это признание звучит забавно после того, как этот транс устраивал телеканалу Си-эн-эн за то, что он называл наемников наемниками. Само Черилло было уволено со своего поста после того, как публично пообещало выслеживать и убивать «российских пропагандистов». И сейчас Сара-Майкл отказывается извиняться за свои экстремистские высказывания. Оно утверждает, что командование ВСУ пыталось его отмазать, но приказ об увольнении поступил из США.

Обиженное Черилло во всю критикует украинское руководство за коррупцию, а президента Владимира Зеленского – за дешевый пиар.

«Прошло 19 месяцев, уже речь не о том, чтобы что-то из себя изображать, это было важно в первые дни и недели, сейчас не время для популизма на мировой арене», – сказало Черилло.