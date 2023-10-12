В ВСУ полыхнули бунты по всему фронту – Матюшин

Владимир Гладков .  
12.10.2023 22:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Между простыми ВСУшниками и неонацистами в командовании всё чаще возникают конфликты на почве того, что насильно мобилизованные не хотят умирать.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Между простыми ВСУшниками и неонацистами в командовании всё чаще возникают конфликты на почве того,...

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«Из своего опыта общения с пленными украинцами можно чётко сказать, что конфликты идут постоянно. Конфликты в первую очередь связаны с осознанием украинскими бойцами, что русские не побегут, увидев украинские войска и хвалёную западную технику.

Осознают, что их гонят на мясные штурмы, а те, кто выживет, будет вынужден вернуться назад, их опять отправят на этот же штурм. При этом невозможно отказаться, поэтому возникают бунты.

Плюс при этом невыплата денег – обещают одно, а по факту не дают самого минимального. Бездарное руководство украинского командования, некомпетентность офицеров, всё это в куче создаёт большое количество спорных и напряжённых ситуаций», – сказал Матюшин.

Он рассказал, что российской армии часто приходится вытаскивать украинских раненных с поля боя.

«Даже нежелание украинских офицеров вытаскивать своих трёхсотых. Часто под артиллерийским огнём наши бойцы вытаскивают украинских раненных, отправляют их в госпиталя. Потому что украинское командование не желает их спасать, и если наши бойцы не вытаскивают по какой-либо причине, то потом долгое время в полях перед нашими позициями разносятся стоны умирающих раненных.

Всё это производит гнетущее впечатление на украинских бойцов, которые, осознавая это, не желают идти на войну. И такие случаи неповиновения встречаются на Запорожском, Купянском фронте. На Артёмовском сложнее, потому что «азовцы» используются не только как штурмовые части, но и как заградотряды», – добавил военкор.

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