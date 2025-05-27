В ВСУ предлагают бить обманками по аэропортам России для нанесения убытков

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 13:36
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина имеет недорогой способ нанесения серьезных экономических убытков России.

Об этом на «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет недорогой способ нанесения серьезных экономических убытков России. Об этом на «Радио НВ»...

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«Мы, по крайней мере до недавнего времени, активно и масштабно не применяли приманки по Российской Федерации, а это могло бы быть очень дешевым способом наносить большие убытки российским аэропортам. Потому что как только что-то летит на Москву, там примерно сразу закрывается «Домодедово», «Внуково» и другие аэропорты вокруг Москвы. И народ московский начинает чувствовать, что где-то рядом война с ним, и начинаются сотни тысяч долларов убытков в час. Это очень выгодно было бы Украине.

Но поскольку, опять-таки, централизованной политикой, что нам делать с дронами, каким образом нам воевать с русскими дронами у нас нет, в том числе, в области этих дальних ударов, то, соответственно, ни одно из подразделений таким образом не работает. Поэтому здесь как раз есть ситуация, когда есть чему поучиться», – заявил Луценко.

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