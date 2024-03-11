В ВСУ предложили легализовать «гей-партнёрство», чтобы получить от немцев «Таурусы»

Вадим Москаленко.  
11.03.2024 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 49
 
Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Берлин является «ЛГБТ-столицей», поэтому принятие Украиной законодательства, защищающего права гомосексуалистов, было бы хитрым ходом, который подтолкнул бы немцев к более активной помощи Киеву.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора», бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы заявил объявивший себя «открытым геем» сержант ВСУ, активист ОО «Точка опоры» Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Берлин является «ЛГБТ-столицей», поэтому принятие Украиной законодательства, защищающего права гомосексуалистов, было бы хитрым ходом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Несколько месяцев назад Израиль разрешил гей-браки, то есть усыновление, если не ошибаюсь, гей-парам разрешил. То есть – это и забота о своих военных, которые так же рискуют своими жизнями. Военные-геи имеют свои семьи, и кто-то из пары воспитывает детей, и государство Израиль мало того, что решило защитить этих военных, оно ещё сделало такой цивилизационный ход.

Оно показало Европе, США – посмотрите, мы не дикари, мы – цивилизованная страна. Нас обстреляли, взяли в заложники наших граждан, и мы отстаиваем свою цивилизацию. И они сделали этот ход легализации гей-браков, усыновления – для того, чтобы подчеркнуть это.

Украина точно так же сейчас может сделать то же самое, просто легализовав гражданское партнёрство. Мало того, что геи-военные сейчас показывают своё лицо, что мы воюем на фронте, что нас немало, мы делаем камминг ауты, мы требуем равных прав в стране, за которую воюем, в которой живём», – излагал гей ВСУшник.

По его словам, таким образом, Украина может получить себя кучу выгод.

«Страна Украина может показать Западу так же цивилизованное лицо, просто легализовав гражданское партнёрство, приняв этот закон и защитив нас как социальную группу. И нам хорошее сделать – и показать позитивный имидж Западу, напомнить о себе лишний раз.

Вспоминая, кстати, о Берлине, который является, безусловно, ЛГБТ-столицей Европы, мы же у Берлина просим «Таурусы» сейчас! Почему бы не напомнить жителям Берлина, Германии об Украине как цивилизованной стране вот такими шагами? Почему бы не легализовать гражданское партнёрство и заручиться поддержкой немалого ЛГБТ-сообщества Запада?», – умолял Пилипенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть