В ВСУ предложили легализовать «гей-партнёрство», чтобы получить от немцев «Таурусы»

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Берлин является «ЛГБТ-столицей», поэтому принятие Украиной законодательства, защищающего права гомосексуалистов, было бы хитрым ходом, который подтолкнул бы немцев к более активной помощи Киеву.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора», бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы заявил объявивший себя «открытым геем» сержант ВСУ, активист ОО «Точка опоры» Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько месяцев назад Израиль разрешил гей-браки, то есть усыновление, если не ошибаюсь, гей-парам разрешил. То есть – это и забота о своих военных, которые так же рискуют своими жизнями. Военные-геи имеют свои семьи, и кто-то из пары воспитывает детей, и государство Израиль мало того, что решило защитить этих военных, оно ещё сделало такой цивилизационный ход. Оно показало Европе, США – посмотрите, мы не дикари, мы – цивилизованная страна. Нас обстреляли, взяли в заложники наших граждан, и мы отстаиваем свою цивилизацию. И они сделали этот ход легализации гей-браков, усыновления – для того, чтобы подчеркнуть это. Украина точно так же сейчас может сделать то же самое, просто легализовав гражданское партнёрство. Мало того, что геи-военные сейчас показывают своё лицо, что мы воюем на фронте, что нас немало, мы делаем камминг ауты, мы требуем равных прав в стране, за которую воюем, в которой живём», – излагал гей ВСУшник.

По его словам, таким образом, Украина может получить себя кучу выгод.

«Страна Украина может показать Западу так же цивилизованное лицо, просто легализовав гражданское партнёрство, приняв этот закон и защитив нас как социальную группу. И нам хорошее сделать – и показать позитивный имидж Западу, напомнить о себе лишний раз. Вспоминая, кстати, о Берлине, который является, безусловно, ЛГБТ-столицей Европы, мы же у Берлина просим «Таурусы» сейчас! Почему бы не напомнить жителям Берлина, Германии об Украине как цивилизованной стране вот такими шагами? Почему бы не легализовать гражданское партнёрство и заручиться поддержкой немалого ЛГБТ-сообщества Запада?», – умолял Пилипенко.