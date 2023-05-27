В ВСУ признали, что русские ведут бои за ключевые трассы для дальнейшего продвижения

Игорь Шкапа.  
27.05.2023 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия не потеряла свой наступательный потенциал и продолжает оставаться грозным противником.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время», заявил аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко, отметивший, что самые интенсивные боевые действия идут в районе трасс.

Российская армия не потеряла свой наступательный потенциал и продолжает оставаться грозным противником. Об этом,...

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«Это Первомайское, это Марьинка (выход на трассу), это Бахмут, выход на трассу на Краматорск. Враг хочет двигаться так, чтобы потом обеспечивать свою логистику и продвигаться по трассам. Именно Авдеевка, они пытаются пробиться к Карловскому водохранилищу, двигаться по трассе, так же и Марьинка, и Угледар, это бои за продвижение по трассам. Поэтому идет такое сосредоточение сил врага на этом направлении», – сказал Петриченко.

Он соглашается, что трассы нужны русским для того, чтобы наступать дальше.

«Да, чтобы открывать свой оперативный успех, поэтому бои за Бахмут были, наша армия держала Бахмут, потому что это большое узловое место, где две трассы сходятся дальше, трасса на Краматорск. Поэтому это важно всегда, во всех войнах идет борьба за логистику», – говорит военный.

По его словам, нельзя говорить, что ВС РФ уже не смогут проводить крупные наступательные операции.

«Как мы видим, как бы ни уничтожалась российская армия на Донбассе, но большой мобилизационный потенциал у России есть, у них есть склады с бронетехникой, которую они расконсервируют. Нельзя говорить, что российская армия потеряла наступательный потенциал. Она сейчас наступает по нескольким направлениям и силы обороны то и делают, что сдерживают ее наступление. Нельзя говорить, что все, русские стесались. Российская армия очень сильная и имеет еще большой потенциал, мы это видим каждый день на фронте, где ведем борьбу с врагом», – признает аэроразведчик.

Он напомнил, что российское население в несколько раз превышает украинское, а потому у РФ куда больший мобилизационный потенциал.

«Так же и техника. У них большие советские запасы, которые они расконсервируют, есть какой-то свой ВПК, где они изготавливают технику. До сих пор на фронте появляются их новые разработки: танки Т-90, БМП-3, поэтому нельзя говорить, что это слабый враг, который стесался. Война, к сожалению, страшная, люди гибнут, к этому нужно относиться серьезно», – резюмировал Петриченко.

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