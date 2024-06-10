В ВСУ признали, что Украина теряет половину дронов из-за непрофессионализма пилотов

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Операторы украинских дронов зачастую не имеют опыта и подготовки. Об этом в эфире интернет-блога «Фабрика новостей» заявил украинский военнослужащий, бывший волонтер и эксперт по беспилотникам Юрий Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Касьянова, Россия уделяет подготовке дроноводов кратно больше времени, чем Украина.

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«Есть некая унификация, понимание, как их применять, есть тактические приемы для применения этих дронов, есть обучение. На «Ланцет» они обучают специалистов, пилотов 400 часов. А у нас 5 часов – это максимальный срок обучения на FPV-дроны и после этого давай, летай. Поэтому половина дронов теряется, потому что неопытные пилоты, потому что дроны разные, потому что по-разному управляются. Из этого миллиона дронов, если мы их сделаем до конца года, мы потеряем половину просто так», – заявил Касьянов.