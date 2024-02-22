В ВСУ признали, что российская система госуправления эффективнее украинской

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Российская система госуправления эффективно справляется с вызовами, которые стоят перед страной, чего не скажешь об украинской, которая выезжает только на энтузиазме волонтеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кошулинского, это отчетливо видно по российским предприятиям, которые быстро переключились с гражданского на военное производство.

«Справляется ли сегодня государственная система управления борьбы с врагом как институция? Тут уже знак вопроса. А посмотрите, как государственная институция наших врагов работает. Когда четко: «Завод хлебобулочных изделий с завтрашнего дня будет выпускать дроны». И они выпускают дроны, которые уничтожают нас. Простите, на позицию дойти почти невозможно, потому что ты не успеваешь дойти – тебя FPVшками тупо загасят.

У них этих дронов просто тьма, но на начальном этапе у них того не было. То есть они запустили государственную машину, которая полностью помогает им избегать. Они увидели, что лучше работает, и государственным способом это выполняют, они не умеют самоорганизовываться, как украинцы, но государственная машина их работает. Знак вопроса к нам – может ли наша государственная машина так работать, как их?», – заявил Кошулинский.