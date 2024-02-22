В ВСУ признали, что российская система госуправления эффективнее украинской

Анатолий Лапин.  
22.02.2024 13:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 885
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Российская система госуправления эффективно справляется с вызовами, которые стоят перед страной, чего не скажешь об украинской, которая выезжает только на энтузиазме волонтеров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская система госуправления эффективно справляется с вызовами, которые стоят перед страной, чего не скажешь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Кошулинского, это отчетливо видно по российским предприятиям, которые быстро переключились с гражданского на военное производство.

«Справляется ли сегодня государственная система управления борьбы с врагом как институция? Тут уже знак вопроса. А посмотрите, как государственная институция наших врагов работает. Когда четко: «Завод хлебобулочных изделий с завтрашнего дня будет выпускать дроны». И они выпускают дроны, которые уничтожают нас. Простите, на позицию дойти почти невозможно, потому что ты не успеваешь дойти – тебя FPVшками тупо загасят.

У них этих дронов просто тьма, но на начальном этапе у них того не было. То есть они запустили государственную машину, которая полностью помогает им избегать. Они увидели, что лучше работает, и государственным способом это выполняют, они не умеют самоорганизовываться, как украинцы, но государственная машина их работает. Знак вопроса к нам – может ли наша государственная машина так работать, как их?», – заявил Кошулинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть