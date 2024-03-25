В ВСУ признают, что Украина может потерять еще больше территорий

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Украина может потерять еще больше территории допустив создание оперативного пространства для ВС РФ вплоть до Харькова от Артемовска.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можем ли мы что-то еще потерять? К сожалению, да. Я думаю, что у нас не очень хорошая позиция сейчас, но направление со стороны Бахмута – это и Часов Яр, где сейчас идут серьезные бои, Богдановка, Клещеевка. Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, за ними открывается оперативный простор на Константиновку, дальше на Дружковку, на Краматорск и чуть-чуть в стороне – Славянск. Эти три города как минимум они в нескольких километрах друг от друга идут. Меня немножко смущает это направление, потому что это важное направление», – сказал снайпер.

«Если там будет какой-то значительный прорыв… я надеюсь, что сейчас там все укрепляют, потому что в сентябре там никаких работ не делали, хотя все понимали, что после того, как они серьезно закрепятся в Бахмуте, им надо идти на «Часик». «Часик» они по сути начали очень серьезно бомбить… Эта ситуация не очень может быть хорошая, потому что оттуда дальше открывается хороший оперативный простор в сторону Харькова. Харьков, который постоянно бомбят, который находится фактически на границе, там может быть определенно сложная ситуация», – заявил Прошинский.