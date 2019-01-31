В ВСУ рассказали, зачем Киев отправил своих моряков на верную смерть

31.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевское руководство послало устроить провокацию в Керченском проливе неопытных новобранцев в надежде, что у моряков не выдержат нервы и они откроют огонь по российским пограничникам, «героически» погибнув.

Таким мнением в эфире YouTube-канала экс-АТОшника Александра Мединского поделился «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что их (украинских моряков – прим. ред.) использовали в тёмную. То есть те, которые отдавали приказ и посылали моряков, очень надеялись, что у кого-то из этих бойцов, а среди них было много людей, которые недавно пришли в Военно-морской флот, не выдержат нервы, и они начнут стрелять», – отметил он.

Также «ветеран» ВСУ заявил, что «героическая» кончина украинских моряков позволила бы киевской власти достичь нескольких целей.

«И, конечно, умрут героями, что позволит ещё раз объявить Российскую Федерацию агрессором, объявить военное положение. И, конечно, их главной целью было отложить выборы на Украине на неопределённый срок», – резюмировал Довбуш.