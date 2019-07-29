В ВСУ расследуют воровство поставленного американцами вооружения

29.07.2019, Луганск, Александр Гусар

В частях и соединениях украинской армии в зоне «ООС» проверят наличие поставленного Соединёнными Штатами Америки в ВСУ вооружения.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, после обнародования разведкой ЛНР сведений о неоднократных случаях хищения вооружения и боеприпасов в частях и соединениях украинской армии в зоне «ООС», с 30 июля по 2 августа пройдет ряд проверок в 14-й, 30-й, 54-й отдельных механизированных бригадах и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ с целью проверки наличия американского вооружения, предоставленного в рамках военно-технической помощи Украине.

«По результатам визита в зону «ООС» делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США военно-политическим руководством США будет принято решение о целесообразности дальнейших поставок вооружения на Украину», – отметил Яков Осадчий.

Он также добавил, что в связи с этим командование генерального штаба ВСУ инициировало предварительные проверки частей и соединений ВСУ из состава «объединенных сил».

«В результате проверки в 130-м отдельном разведывательном батальоне выявлено отсутствие четырех тепловизионных прицелов Archer TSA 975-640, трех тепловизионных бинокуляров Archer TGX 8/75640, 27 приборов ночного видения AN/PVS-14, полученных в рамках технической помощи США. По факту хищения данного имущества комиссией генерального штаба ВСУ проводится разбирательство», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.