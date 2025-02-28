В ВСУ расстроились: у России появляются дронозащитные дороги

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С каждым месяцем войны у российской армии появляется новое оружие или технологические решение той или иной проблемы.

Об этом на канале «Alpha media» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый месяц условия войны понемногу меняются. Дроны вносят свои коррективы. Дроны на оптоволокне, которые вообще не давятся РЭБом. «Крыло» с автонаведением у кацапов тоже сейчас активно используется. То есть, у нас «серая зона» уже исчисляется не просто несколькими километрами, а уже десятками километров», – сказал ВСУшник.