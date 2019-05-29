В ВСУ сапёров-неудачников пытаются выдать за героев

29.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Трое украинских сапёров погибли во время неудачной попытки минирования территории в зоне проведения «ООС», однако украинское командование пытается выдать их за погибших в результате боестолкновения с диверсантами ЛНР.

Такую версию произошедшего изложил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Штаб «ООС» в ночь с 28 на 29 мая на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что с целью проверки минно-взрывных заграждений батальонного района обороны одной из механизированных бригад, которая держит оборону в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», группа сапёров выдвинулась в полосу обеспечения. В штабе «ООС» заявили, что во время выполнения боевого задания инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой НМ ЛНР, в ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнём отбили атаку противника», – говорится в заявлении на официальном сайте НМ ЛНР.

Также, по информации Филипоненко, в ВСУ заявили, что во время огневого столкновения двое военнослужащих Народной милиции ЛНР якобы были уничтожены и ещё один ранен. При этом во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих сапёрной группы ВСУ.

«Нам стали известны подробности вчерашнего происшествия в одном из подразделений 54-й бригады ВСУ. Следствием слабого уровня подготовки и отсутствия необходимого оборудования у военнослужащих инженерного подразделения бригады стали небоевые потери в количестве трёх человек погибшими и двух ранеными в ходе проведения минирования», – отметил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что командир бригады полковник Алексей Майстренко тщательно скрывает истинные причины происшествия, списывая потери на боевые в результате работы вымышленных диверсантов ЛНР.