В ВСУ сообщили, что нуждаются в певцах и киллерах

Игорь Шкапа.  
30.05.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Перед украинцами два выбора: либо идти в армию добровольно, либо придется присоединиться к армии принудительно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший солдат украинской 112-й бригады ТРО Евгений Полонский.


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«Я верю в победу – у нас других вариантов особо нет. Нам в любом случае нужно побеждать. Для этого нужно делать все то же, что мы делали первые полгода широкомасштабной войны. Когда люди готовы были отдать за победу, извините, последние трусы.

В вооруженных силах каждый может найти себя, хоть ты певец, хоть ты айтишник, хоть ты киллер. Все обретут себя. В армии много профессий, которые не связаны даже с оружием, но тоже очень важны», – сказал ВСУшник в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».

Затронул он и тему уклонистов, которую назвал «частью информационной войны».

«По-моему, большинство людей пока относятся к этому спокойно – если дадут повестку, то они пойдут. А те, кто не хотят воевать или давно убежали, или сделали себе какие-то справки, пошли работать в цирк. Поэтому нужно по-любому идти. Вариантов всего два: или ты сам уйдешь, или тебя заставят. Так лучше пойти с чистой совестью самому», – резюмировал Полонский.

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