Перед украинцами два выбора: либо идти в армию добровольно, либо придется присоединиться к армии принудительно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил старший солдат украинской 112-й бригады ТРО Евгений Полонский.

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«Я верю в победу – у нас других вариантов особо нет. Нам в любом случае нужно побеждать. Для этого нужно делать все то же, что мы делали первые полгода широкомасштабной войны. Когда люди готовы были отдать за победу, извините, последние трусы.

В вооруженных силах каждый может найти себя, хоть ты певец, хоть ты айтишник, хоть ты киллер. Все обретут себя. В армии много профессий, которые не связаны даже с оружием, но тоже очень важны», – сказал ВСУшник в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда».