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02.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ВСУ стало традицией устраивать пожары с целью сокрытия воровства

Украинские военные намеренно устаивают пожары на складах подразделений, дислоцирующихся в зоне «ООС», с целью списания украденного ранее имущества.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что одной из немаловажных проблем украинской армии является воровство военно-технического имущества, что напрямую связано с низким уровнем денежного обеспечения военнослужащих.

«Значительно возросло число случаев продажи оружия и боеприпасов жителям на подконтрольных Киеву территориях, о чем регулярно в своих сводках сообщают органы военного правопорядка. Данные факты скрываются от вышестоящего командования и общественности путем подкупа сотрудников военной прокуратуры Украины», – рассказал Осадчий.

По его информации, в украинских подразделениях и воинских частях в Донбассе распространен метод списания краденого военного имущества как якобы утерянного в результате пожаров.

«31 марта в районе Станицы Луганской на посту воздушного наблюдения третьего батальона 25-й воздушно-десантной бригады произошел пожар, в результате которого ожоги различной степени получили двое военнослужащих, а также уничтожено военное имущество: автоматы АКС-74 – шесть единиц; переносные зенитно-ракетные комплексы – четыре единицы; магазины к АК-74 – 26 штук; патроны 5,45 мм – 2160 штук; радиостанция «Моторола» – четыре комплекта», – сообщил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР.

Он также добавил, что по данным источника оборонного ведомства Республики, на самом деле вышеуказанное имущество ранее было похищено и реализовано офицерами части.

«С целью его списания командиром бригады полковником Олегом Зенченко подготовлен акт утраты вооружения, который был представлен командующему десантными войсками генералу Михаилу Забродскому во время его работы в зоне ответственности 25-й бригады. Очевидно, что подобное положение дел в ВСУ полностью устраивает украинское командование, которое имеет выгоду от таких махинаций», – подытожил Осадчий.

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